Corsport, Galliani: «Pirlo l’uomo giusto. Allenava già quando era in campo»

Corsport, Pirlo, parla Galliani che ovviamente ricorda il tecnico della Juventus come uno dei migliori dal punto di vista strategico in campo

Corsport, Pirlo, parla Galliani che ovviamente ricorda il tecnico della Juventus come uno dei migliori dal punto di vista strategico in campo.

L’UOMO GIUSTO- «Pirlo l’uomo giusto. Allenava già quando era in campo». Queste le parole dell’ex AD rossonero al Corriere che poi aggiunge: «Intelligente come la scelta della Juve, farà benissimo». Così il quotidiano in prima pagina con il commento di Galliani, tra i tanti arrivati in questi giorni.