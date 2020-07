Corsport- Calhanoglu scuote il Milan in merito al futuro

Corsport, internamente, a pag. 21 le parole di Calhanoglu in relazione ai propri desideri sul futuro, da persona e da calciatore

Corsport, internamente, a pag. 21 le parole di Calhanoglu rilasciate a Goal.com in relazione ai propri desideri sul futuro, da persona e da calciatore, con contratto in scadenza nel 2021.

FUTURO DA DECIDERE- «Voglio giocare la Champions in rossonero». Titola così il quotidiano, poi aggiunge: «Sono venuto a Milano con tutto il cuore e voglio giocare in Champions con i rossoneri. É lì che deve essere il club».

DECIDERE BENE- «Penso sia il momento in cui devo decidere bene perchè la prossima stagione è l’ultima vedremo cosa succederà in futuro, devo decidere con il mio agente. Sono qui da tre anni e da quando sono qui, le cose cambiano sempre. Mi sono già allenato con quattro allenatori e dirigenti, la stabilità non è come prima al Milan».