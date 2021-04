CorSera – Superleague: Maldini infastidito di non essere stato informato

Strascichi di Superleague: il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini è infastidito di non essere stato informato sul torneo

La proposta-creazione lampo della Superleague è stata accolta dall’opinione generale come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Una notizia che non ha lasciato indifferente il mondo del calcio e che ha creato anche qualche cicatrice all’interno degli stessi club.

Come riferisce infatti il Corriere della Sera, il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini è seccatissimo di non essere stato informato della creazione del torneo. Un malumore che potrebbe portare in futuro a scelte nette.