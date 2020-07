Corsera- Ibra e Pioli uniti nell’obiettivo, poi sarà addio

Corsera, obiettivo Europa sia per Pioli che per Ibra, insieme lotteranno per raggiungere l’ultimo posto europeo disponibile, poi l’addio

PATTO COL DIAVOLO- Come riporta l’edizione odierna del quotidiano, il “patto con Diavolo” è presto fatto: obiettivo portare il Milan in Europa League, per poi lasciare entrambi, a testa sicuramente altissima e con grande dignità per il lavoro svolto dentro e fuori dal campo.