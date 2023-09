Il CorSera analizza il derby: «Il Milan deve riflettere sulla lezione di calcio subita»

Il Milan esce sconfitto dal quinto derby su cinque giocati nel 2023 contro l’Inter: questa l’analisi sui rossoneri del Corriere della Sera

Una sconfitta che preoccupa e potrebbe lasciare strascichi quella subita dal Milan nel derby di ieri contro l’Inter. Tutte e cinque le sfide contro i nerazzurri giocate nel 2023 hanno visto vincere la squadra di Inzaghi. Questa l’analisi del Corriere della Sera.

Sul quotidiano si legge: «Dal primo minuto si capisce che l’Inter, basta guardare Thuram, Lautaro, Mkhitaryan, ha voglie e idee diverse da quelle del Milan. I nerazzurri vanno su ogni palla con uno spirito guerriero, non solo eseguono alla perfezione il mandato affidato loro da Simone Inzaghi. I rossoneri pare quasi che abbiano bigiato le sedute tecniche in preparazione del derby, una cosa è sicura: non sono stati attenti alle lezioni sicuramente scrupolose della loro guida, Stefano Pioli. Una prestazione prepotente quella dell’Inter, mai messa in dubbio dal Milan, nemmeno quando Leao ha regalato un sorriso ai rossoneri, debole illusione di una serata da dimenticare in fretta. Al Milan non resta che riflettere su una lezione di calcio subita: le rimonte hanno bisogno di buoni propositi, altre intenzioni, mai viste ieri. Anche di ottime difese, che non incassino 5 gol in un derby».