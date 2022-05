Corsa scudetto, Zoff: «Milan favorito ma i due punti di vantaggio...»

Dino Zoff ha commentato la corsa scudetto tra Milan e Inter: per l’ex portiere i rossoneri sono favoriti. Le sue dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Dino Zoff si è espresso in questi termini sulla lotta scudetto:

«Per come si è messa la stagione, penso che il Milan sia la favorita per lo scudetto: i due punti di vantaggio sono importanti, ma sono pure un’arma a doppio taglio perché in tre giornate c’è poco da gestire… Decisivo ormai non è questo o quel giocatore, ma l’atteggiamento globale. In un momento come questo conta avere nervi saldi: bisogna, semplicemente, continuare a giocare di squadra».