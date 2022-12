Massimo Orlando, ex calciatore, ha analizzato la corsa scudetto in Serie A: Napoli favorito per la vittoria finale

Ospite a TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato così della corsa scudetto:

«La sorpresa è se il Napoli non riuscisse a vincere lo Scudetto. Non mi aspetto grandi scossoni e quindi credo che alla fine sarebbe la più bella soddisfazione per un intero popolo».