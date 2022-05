Corsa scudetto, Oddo: «Il Milan è favorito perchè è davanti»

Massimo Oddo, ex terzino del Milan, ha indicato nei rossoneri di Pioli i favoriti per la corsa scudetto: le sue parole

Massimo Oddo ha parlato della corsa scudetto alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole:

«Dico Milan perche è avanti in classifica e a tre giornate dalla fine questo conta. Al momento sono loro gli unici padroni del proprio destino. L’importanza di Leao nell’attacco del Milan è evidente, sia per il movimento che fa sia per i suoi gol, come quello decisivo alla Fiorentina. Brozovic è imprescindibile nel centrocampo dell’Inter, il gioco dei nerazzurri passa sempre dai suoi piedi. La prossima partita è la più difficile per entrambe le squadre: a questo punto della stagione non ci sono gare semplici per nessuno. Non sarà per niente facile, né per il Milan a Verona né per l’Inter in casa con l’Empoli».