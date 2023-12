Corsa scudetto, Zamorano non ha dubbi: «I favorito sono loro»

Corsa scudetto, Ivan Zamorano, ex Inter, è convinto che i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi siano i netti favoriti per il tricolore

Intervistato dal match programme di Lazio-Inter, Ivan Zamorano ha parlato così della corsa scudetto:

«Ci sono sette squadre superiori: Inter, Juventus, Napoli, Milan, Lazio, Roma e Fiorentina. Poi altre che lottano per metà classifica e salvezza. L’Inter è superiore sotto ogni aspetto, la vedo favorita per lo scudetto: anche la Lazio ha giocatori di grande qualità, spero che possa tornare a occupare posizioni importanti in classifica. Intanto sono felice che entrambe siano passate in Champions League».