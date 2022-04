Comincia il rush finale della corsa Scudetto. La sconfitta di ieri dell’Inter permette al Milan di avere il destino nelle proprie mani

Il Milan ha il destino nelle proprie mani in questa corsa Scudetto. La sconfitta dell’Inter nel recupero del match con il Bologna mantiene i rossoneri in testa a quattro giornate dalla fine con due punti di vantaggio.

Alla squadra di Pioli potrà bastare anche non vincerle tutte. In virtù del vantaggio nello scontro diretto, il Milan trionferebbe in caso di arrivo a pari punti con i nerazzurri. Per questo nelle gare con Fiorentina, Verona, Atalanta e Sassuolo per festeggiare il titolo servono almeno 10 punti.