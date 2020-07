Corriere Sport: «Paradosso Pioli, primo e cacciato»

Corriere Sport: martedì 21 luglio, il Milan di Stefano Pioli sta viaggiando con una media da scudetto, eppure il prossimo anno…

«Paradosso Pioli, primo e cacciato» – così l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Il tecnico rossonero ha conquistato 20 punti post lockdown con Lecce, Roma, Spal, Lazio, Juventus, Napoli, Parma e Bologna, ma il suo destino sarebbe quello di lasciare il club a fine stagione.

Il Milan è primo nella classifica post Covid, in coppia con l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Pioli vuole proseguire il cammino verso l’Europa League contro il Sassuolo per cercare di mettere ancor più in difficoltà la società di Via Aldo Rossi.