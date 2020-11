Corriere dello Sport: Zlatan Ibrahimovic si ferma per lesione al bicipite femorale, ora Pioli deve difendere il primato e spera di…

Il Milan perde Zlatan Ibrahimovic per circa venti giorni. Stefano Pioli, ora, come riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, dovrà difendere a tutti i costi il primato in classifica.

Il tecnico rossonero dovrà fare i conti anche sulle assenze di Leao e Saelemaekers, e spera di recuperare il gigante fuoriclasse svedese entro il match contro il Parma.