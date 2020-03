Corriere dello sport, Godin accusa: «Esposti al virus»

Corriere sport, in taglio basso le parole durissime di Godin che dall’Uruguay, dove sta affrontando la quarantena lancia accuse pesanti

Corriere dello sport, in taglio basso le parole durissime di Godin che dall’Uruguay, dove sta affrontando la quarantena, lancia accuse pesanti al sistema italiano. Repubblica approfondisce invece l’argomento, riportando le parole del centrale nerazzurro, rilasciate ESPN direttamente dall’Uruguay.

ESPOSTI FINO ALL’ULTIMO- «Siamo stati esposti fino all’ultimo momento, hanno continuato a tirare la corda per vedere se si poteva continuare a giocare, fino a quando la situazione non è stata insostenibile e il sistema sanitario è crollato. Non ci sono abbastanza posti o dottori. Lo sforzo che fanno i medici e le persone nel servizio sanitario è impressionante, tutto ciò che può essere pagato a queste persone non è all’altezza, oggi sono davvero eroi: c’è solo da vedere le immagini di ciò che fanno, è davvero commovente».