Corriere dello Sport: «Fateci giocare! I calciatori chiedono la ripartenza»

Corriere dello Sport: martedì 31 marzo, I calciatori chiedono che i campionati ripartano, in condizioni di sicurezza

«Fateci giocare!» – è questo il titolo del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. I giocatori vorrebbero far ripartire i vari campionati. Sul proprio sito ufficiale l’AIC sottolinea il fatto che sarebbero disposti a scendere in campo anche in estate, ovviamente mantenendo le misure di sicurezza.

Come riferisce sempre il noto giornale, sarebbe giunto il SI sul taglio degli stipendi e un fondo di solidarietà. Oggi ci sarà il vertice con la Lega per l’ufficialità.