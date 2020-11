Coronavirus – Germania stanzia 70 milioni per lo sport. E l’Italia?

Il Coronavirus sta impattando in maniera enorme sul mondo dello sport. Ecco perché in Germania stanno correndo ai ripari

L’emergenza Coronavirus sta destabilizzando anche il mondo dello sport professionistico. Come riferito oggi dal Ministero dell’Interno tedesco, la Germania stanzierà per lo sport 70 milioni di euro, che andranno ad aiutare chi dello sport ad alti livelli ne fa un lavoro. Il Governo tedesco, ha creato un programma di aiuti di 200 milioni in totale, per vari settori economici. Il suddetto Ministero, responsabile dei fondi legati alla pandemia, ha segnalato che fino al 22 novembre sono state presentate 339 richieste di assistenza per il settore sportivo, di cui 74 sono state respinte. Si possono richiedere fino ad un massimo di 800.000 euro per associazione sportiva. Il termine per richiedere i sussidi potrebbe anche essere esteso fino al 2021.

Mentre negli altri paesi lo sport viene aiutato in maniera cospicua, l’Italia cosa fa?