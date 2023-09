Cori anti-Juve, la Procura apre un’inchiesta sui giocatori del Milan

La Procura della Federcalcio ha deciso di aprire un’inchiesta sui cori anti-Juve dei giocatori del Milan dopo la gara con la Roma

Han fatto il giro del web, nelle scorse ore, i cori dei giocatori del Milan che, nel post-vittoria con la Roma sul pullman di ritorno, tiravano in ballo la Juve. Ora, come riferito dall’ANSA, la Procura della Federcalcio ha aperto un’indagine per verificare quanto accaduto.

Il Procuratore Federale Giuseppe Chinè, acquisiti i filmati diventati subito virali, vuole vederci chiaro “per accertare l’eventuale violazione dei canoni di lealtà, probità e correttezza ed individuarne i responsabili”.