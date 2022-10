Stasera il Monza affronterà l’Udinese in Coppa Italia. La sensazione è però che si pensi già alla sfida in campionato con il Milan. Ecco perchè

Stasera il Monza affronterà l’Udinese in Coppa Italia. La sensazione è però che si pensi già alla sfida in campionato con il Milan.

L’allenatore bianzolo Palladino ha lasciato a casa lo zoccolo duro della squadra, ad esclusione di Rovella, squalificato sabato.

Quello che scenderà in campo al Dacia Arena sarà quindi un Monza inedito, con tanti giocatori che fino a questo momento hanno trovato poco spazio.

A cominciare dalla porta, dove dovrebbe rivedersi Cragno, arrivato in estate dal Cagliari per fare il titolare e divenuto ormai il vice-Di Gregorio. In difesa possibile occasione per Donati e Marrone accanto a uno tra Carboni e Antov. Sulle fasce ritrova una maglia Birindelli, così come D’Alessandro dall’altro lato. Chance anche per Machin e Colpani, mentre il centravanti sarà Andrea Petagna, al rientro dall’infortunio e bisognoso di mettere minuti nelle gambe.