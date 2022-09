Convocati Sampdoria per il Milan: Giampaolo recupera Quagliarella

Convocati Sampdoria per il match di Serie A contro il Milan: non recupera Colley, convocato Quagliarella. L’elenco completo

La Sampdoria ha reso noti i convocati in vista del match di Serie A contro il Milan, in programma sabato 10 settembre tra le mura del Ferraris. Non recupera Omar Colley, convocato Fabio Quagliarella. Ecco l’elenco completo diramato dal tecnico Marco Giampaolo.

Portieri: Audero, Contini, Ravaglia.

Difensori: Amione, Augello, Bereszynski, Conti, Ferrari, Murillo, Murru.

Centrocampisti: Djuricic, Léris, Rincón, Sabiri, Verre, Vieira, Villar, Yepes.

Attaccanti: Caputo, Gabbiadini, Pussetto, Quagliarella.