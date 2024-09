Convocati Lecce per il Milan: la SCELTA di Gotti su Rebic. L’elenco COMPLETO

Convocati Lecce per il Milan: la scelta di Luca Gotti su Ante Rebic, attaccante croato. L’ex rossonero è regolarmente presente

Di seguito l’elenco dei convocati di Luca Gotti per Milan-Lecce di domani sera a San Siro:

PORTIERI

98. Borbei

30. Falcone

1. Früchtl

32. Samooja

DIFENSORI

6. Baschirotto

25. Gallo

4. Gaspar

12. Guilbert (Squalificato)

19. Jean

2. Pelmard

CENTROCAMPISTI

29. Coulibaly

36. Marchwiński

27. McJannet

10. Oudin

75. Pierret

8. Rafia

20. Ramadani

ATTACCANTI

22. Banda

23. Burnete

13. Dorgu

40. Hasa

9. Krstović

7. Morente

50. Pierotti

3. Rebić

Out Bonifazi, Kaba, Berisha e Sansone per infortunio. Guilbert convocato nonostante squalifica per fare gruppo. Pierotti aveva subito una botta in Coppa Italia ma ha recuperato ed è disponibile.