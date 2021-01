Convocati Juventus: ecco la lista dei bianconeri dopo i risultati dei tamponi

Convocati Juventus: ecco la lista dei bianconeri partiti per la volta di Milano dove questa sera affronteranno il Milan

Juventus in partenza per Milano per la sfida con il Milan. Andrea Pirlo ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida. Scongiurata la paura per nuove positività: sono 21 i convocati bianconeri.

Assente l’infortunato Morata oltre ai due positivi al Covid Alex Sandro e Cuadrado. Convocati i giovani Dragusin, Portanova, Di Pardo, Fagioli e Da Graca. C’è Dybala.