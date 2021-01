Milan-Juventus si gioca, i bianconeri sono partiti per la volta di Milano in pullman dalla Continassa – VIDEO

La Juventus è partita in pullman per la volta di Milano dalla Continassa. I bianconeri sono partiti su due mezzi diversi come secondo protocollo anti-covid. Milan-Juventus in programma questa sera a San Siro si giocherà regolarmente.

