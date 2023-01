Convocati Italia U17: ci sono due giovani del Milan

Convocati Italia U17, il ct Bernardo Corradi convoca due calciatori del Milan per i prossimi impegni: la lista al completo

Terzo capitolo della sfida contro la Spagna. Dopo le gare di ieri della Under 18, match perso 3-1, e della Under 19 sconfitta di misura (1-0) nella sfortunata trasferta a Torremolinos, sarà la volta della Nazionale Under 17 guidata da Bernardo Corradi, di affrontare i pari età iberici. L’amichevole si disputerà a Coverciano il prossimo mercoledì 25 gennaio alle 14.30 e sarà trasmessa in diretta streaming dal sito della FIGC. Per l’occasione, il tecnico Azzurro ha convocato 20 giocatori, tutti classe 2006 salvo i due difensori Matteo Cocchi e Francesco Verde, nati nel 2007, in forza rispettivamente all’Inter e alla Juventus. Il raduno inizierà la sera di domenica per terminare l giorno della gara. Prima convocazione in questa Nazionale di Lorenzo Tosto, difensore dell’Empoli, una nuova risorsa proveniente dalla selezione effettuata col Torneo dei Gironi lo scorso novembre presso il Villaggio Azzurro di Novarello.

Lista dei convocati

Portieri: Francesco Tommasi (Inter), Francesco Plaia (Spezia);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Fabio De Sole (Torino), Vittorio Magni (Milan), Filippo Pagnucco (Juventus), Lorenzo Tosto (Empoli), Alessandro Ventre (Juventus), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Francesco Crapisto (Juventus), Andrea Bonanomi (Atalanta), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Lorenzo Riccio (Atalanta), Marco Romano (Genoa);

Attaccanti: Giacomo De Pieri (Inter), Emanuele Rao (Spal), Tommaso Ravaglioli (Bologna), Filippo Scotti (Milan).