Convocati Italia U15: ci sono quattro giovani del Milan

Convocati Italia U15, il ct Massimiliano Favo convoca quattro calciatori del Milan per i prossimi impegni: la lista al completo

Primi impegni del 2023 per la Nazionale Under 15, la più giovane tra le selezioni azzurre che martedì 24 (ore 14.30, diretta streaming sul sito FIGC) e giovedì 26 gennaio (ore 10.30) affronterà in una doppia amichevole i pari età dell’Albania.

I due match si giocheranno al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove i 22 calciatori classe 2008 convocati dal tecnico Massimiliano Favo si raduneranno nella serata di domenica 22 gennaio.

L’Italia, che a novembre ha conquistato il Torneo di Sviluppo UEFA di Albufeira, ha vinto tutte e cinque le gare disputate in questa prima parte di stagione.

L’elenco dei convocati

Portieri: Matteo Farronato (Inter), Alessandro Longoni (Milan);

Difensori: Lorenzo Calvani (Lazio), Federico Ciucci (Lazio), Thomas Lissi (Inter), Mattia Marello (Udinese), Andrea Natali (Barcellona), Amihere Dauda Iddrisa (West Bromwich Albion), Pietro Semino (Sampdoria), Luca Reggiani (Sassuolo);

Centrocampisti: Cristian Acatullo (Sassuolo), Nicolò Ballabio (Monza), Simone Lontani (Milan), Christian Comotto (Milan), Cristian Bagordo (Empoli), Oliver Blini (Empoli), Antonio Caiazzo (Modena), Vincenzo Damiano (Atalanta);

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Elia Favicchio (Turris), Edoardo Zanaga (Empoli), Samuele Inacio (Atalanta).