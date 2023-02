Convocati Italia U15: ci sono quattro giovani calciatori del Milan

Convocati Italia U15, il ct Massimiliano Favo convoca quattro calciatori del Milan per i prossimi impegni: la lista al completo

Reduce dall’exploit in Albania, dove la Nazionale Under 15 ha conseguito due vittorie (doppio 3-0 con i pari età) e da una striscia di 8 vittorie consecutive dall’inizio della stagione, si rafforza l’esperienza internazionale degli Azzurrini (tutti nati nel 2008) grazie ad una doppia sfida contro la Spagna. Massimiliano Favo ha convocato 22 giocatori per i due match contro gli iberici che saranno giocati all’Albir Garden Resort di Alicante martedì 28 febbraio alle 16 e giovedì 2 marzo alle 11.

I ragazzi di Favo si raduneranno a Novarello la sera di domenica per partire il giorno seguente e faranno ritorno alle rispettive sedi la sera di giovedì 2 marzo.

L’elenco dei convocati

Portieri: Raffaele Huli (Juventus), Alessandro Longoni (Milan);

Difensori: Tommaso Angelo Bolis (Atalanta), Federico Ciucci (Lazio), Stefano Specker (Juventus), Mattia Marello (Udinese), Andrea Natali (Barcellona), Amihere Idrissa Dauda (West Bromwich Albion), Luca Reggiani (Sassuolo), Samuele Tavanti (Empoli);

Centrocampisti: Cristian Acatullo (Sassuolo), Nicolò Ballabio (Monza), Simone Lontani (Milan), Christian Comotto (Milan), Danilo Busiello (Empoli), Oliver Blini (Empoli), Dario Pio D’amico (Parma), Vincenzo Damiano (Atalanta);

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Christian Carpentieri (Frosinone), Edoardo Zanaga (Empoli), Samuele Inacio (Atalanta).