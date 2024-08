Convocati Francia per la Nations League: la DECISIONE su Maignan, Theo Hernandez e Fofana

Convocati Francia per la Nations League: la DECISIONE presa da Deschamps su Maignan, Theo Hernandez e Fofana

Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha diramato la lista dei convocati per gli impegni della prossima sosta per le nazionali, che riguardano le sfide contro Italia e Belgio per la Nations League. Queste sue sue scelte sui 3 giocatori francesi del Milan: ovvero Maignan, Theo Hernandez e Fofana.

𝐂’𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞́𝐞 🧳😄



📋 Voici la liste des Bleus pour les 2 prochains matchs de Ligue des Nations contre l’Italie 🇮🇹 et la Belgique 🇧🇪



Avec les premières convocations de 𝐌𝐚𝐧𝐮 𝐊𝐨𝐧𝐞́ et 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐎𝐥𝐢𝐬𝐞 👋#FiersdetreBleus pic.twitter.com/QyUrLmygQu — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 29, 2024

Portieri: Maignan-Areola-Samba

Difensori: Theo Hernandez-Konate-Upamecano-Salibaa-Mendy-Fofana-Clauss-Koundè

Centrocampisti: Fofana-Kantè-Tchouameni-Zaiire Emery-Kone

Attaccanti: Barcola-Dembelè-Olise-Mbappè-Kolo Muani-Thuram-Griezmann