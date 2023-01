Maurizio Ganz ha diramato le convocate del Milan Femminile per il derby di domani contro l’Inter. Quattro le assenti

non ci saranno infatti Dompig, Rubio e Jonušaitė, che stanno lavorando per recuperare dai rispettivi infortuni. Così come Carage, assente anche nel match contro la Fiorentina in Coppa Italia