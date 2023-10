Convocate Juventus Women per il Milan: non c’è Gama. La lista di Montemurro per la sfida in programma oggi alle 19

La Juventus Women ha diramato la lista delle convocate di Montemurro per la sfida contro il Milan. Rientrano Cafferata, Sembrant e Toniolo, mentre non c’è Gama per un affaticamento alla coscia sinistra. Ecco la lista completa:

1 Aprile

4 Cafferata

5 Nilden

6 Nystrom

7 Garbino

9 Cantore

10 Girelli

11 Bonansea

12 Toniolo

13 Boattin

14 Palis

15 Grosso

16 Peyraud-Magnin

18 Beerensteyn

19 Thomas

20 Cascarino

21 Caruso

22 Bellucci

23 Salvai

32 Sembrant

44 Sliskovic

71 Lenzini