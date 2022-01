Conti cambia squadra già a giugno? La situazione a Genova

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Andrea Conti è da pochi giorni arrivato in blucerchiati ma per l’esterno si parla già del Verona a giugno, ecco le ultime sul giocatore

Andrea Conti è da pochi giorni un nuovo calciatore della Sampdoria. L’ormai ex terzino del Milan ha sottoscritto un contratto di soli sei mesi fino al termine della stagione, scatenando l’interesse del Verona che ha deciso di muoversi in anticipo per soffiarlo ai blucerchiati.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il direttore sportivo Daniele Faggiano non teme brutti scherzi ed è in contatto con l’agente del calciatore, Mario Giuffredi, per inserire negli accordi un’opzione di rinnovo per i prossimi due anni.