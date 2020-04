Conte: «Misure restrittive prorogate fino al 3 maggio»

Il Presidente del Consiglio dei ministri italiano Giuseppe Conte è intervenuto in una nuova conferenza stampa

«Posso annunciare il prolungamento delle misure restrittive fino al 3 maggio. Mi prendo ogni responsabilità politica di questa decisione. Le cifre delle curve sono in miglioramento, non possiamo vanificare i nostri sforzi. Dobbiamo continuare a mantenere le distanze sociale e rispettare le regole per non disperdere tutto. Dal 3 maggio in poi speriamo di poter iniziare a ristabilire una parte delle attività ma questo dipenderà dalla tenuta del nostro sistema rispetto all’emergenza, speriamo di poter allentare prima possibile le misure per le attività produttive per far ripartire il motore dell’Italia a pieno regime. Ma non siamo ancora in quella condizione».