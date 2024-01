Conte Milan il grande sogno per l’estate: tre dubbi frenano l’affare. TUTTI i dettagli e le ultime sulla panchina rossonera

È Antonio Conte il grande sogno del Milan per quanto riguarda la panchina del futuro. L’ex tecnico del Tottenham è la prima scelta in casa rossonera ma tre dubbi stanno frenando il possibile affare.

Innanzitutto l’ingaggio del tecnico, così come gli acquisti che lui stesso potrebbe andare a chiedere alla società (giocatori affermati piuttosto che giovani da far crescere). Inoltre c’è la questione modulo: il suo 3-5-2 va a cozzare contro il 4-3-3 per cui questo Milan è stato costruito.