Conte Milan: RIVELAZIONE sul suo futuro! Ha questa idea in mente

Il sogno di tanti nell’ambiente Milan è quello di vedere Conte in panchina. La rivelazione conferma l’idea dell’allenatore

Antonio Conte ha le idee chiare sul proprio futuro. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’allenatore, accostato anche al Milan per il dopo Pioli, non vuole allenare squadre in corsa.

Non trovano conferme le voci che avrebbero visto la Roma contattarlo prima di scegliere De Rossi alla guida della squadra dopo l’esonero di Mourinho.