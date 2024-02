Conte Milan, Padovan dice la sua: «È l’allenatore giusto per tutti. Fin quando non vedo non credo». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato a SkySport analizzando il possibile arrivo di Conte come nuovo allenatore rossonero nella prossima stagione.

PAROLE – «Io fino quando non vedo Conte non ci credo: è sempre l’allenatore giusto per tutti, vedi l’ultima volta con la Roma. Vuole prendere una squadra all’inizio della stagione, non troppo lontano dalla sua famiglia e che riesca a lottare per il primo posto».