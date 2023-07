Tijjani Reijnders, durante la conferenza odierna, ha parlato anche della sua attitudine sui calci piazzati: le dichiarazioni

In conferenza stampa, Reijnders, nuovo calciatore del Milan, ha rivelato:

«Cerco sempre di migliorarmi sui calci piazzati, cerco sempre di fare il meglio. Tirare come Pirlo non è una cosa da tutti i giorni, ma io spero di contribuire come so fare».

