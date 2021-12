Conferenza stampa Pioli: le parole alla vigilia di Milan-Salernitana

Conferenza stampa Pioli: ecco le parole del tecnico rossonero alla vigilia di Milan-Salernitana, match valido per la 16° giornata di Serie A

Sulle partite troppo ravvicinate: «Abbiamo le nostre abitudini. Abbiamo possibilità di conoscere bene i nostri avversari. Siamo pronti per domani. Ovvio che ci sono forse troppe partite».

Su Kjaer: «L’abbiamo vissuto con grande sconforto. Sappiamo chi è Kjaer sia umanamente che tecnicamente. Siamo preoccupati per la sua situazione ma sappiamo che andrà tutto bene».

Su Leao e Pellegri: «È un ragazzo che vuole migliorare. Deve insistere sul fatto di giocare con più cattiveria negli ultimi venti metri. Pellegri sta bene, vediamo se giocherà dall’inizio oppure Zlatan».

Sulla partita di domani e sul mercato (sostituto di Kjaer): «Domani è importante non perché ci sono altri scontri diretti ma dobbiamo pensare a noi stessi. L’avversario è fastidio per la fase di non possesso palla. Dobbiamo mettere tanta qualità. Se i tempi di recupero di Kjaer fossero lunghi, il Milan opererà sul mercato per rinforzare il reparto. Solo in caso di assoluto bisogno ovviamente»

