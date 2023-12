Conferenza stampa Pioli pre Milan Sassuolo LIVE: le parole dell’allenatore

Stefano Pioli interviene in conferenza stampa alla vigilia di Milan Sassuolo. Le parole dell’allenatore rossonero

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Milan Sassuolo:

SOLD OUT «Conferma che abbiamo una tifoseria incredibile, anche nei momenti difficili, tocca a noi salvaguardarlo e meritarci questo tifo»

COME SI SUPERA IL MOMENTO DIFFICILE «Settimana di lavoro, siamo concentrati per migliorare il nostro presente già a partire dalla partita di domani»

«Di Gabbia non parlo, così come non parlo di mercato»

«Conoscere i nostri avversari e affrontarli come si deve è fondamentale per la partita domani»

«Non è un ultima spiaggia, siamo stati altanelanti durante la partita, vorrei che la squadra esprimesse tutto il suo potenziale, vorrei che fossimo un pò più compatti»

«Aveva già preso questo tipo di impegno prima del rientro, non vedo nulla di particolare»

«Non ho sentito Cardinale, mi relaziono con i dirigenti che sono presenti qui a Milanello, non penso al mio futuro ma al presente del Milan, abbiamo bisogno tutti di ritornare alla vittoria»

«Ci siamo sentiti confrontandoci sugli aspetti quotidiani della squadra»

«Non è tanto importante come ci alleniamo ma come lo dimostriamo, creiamo tanto ma subiamo troppe situazioni»

