Conferenza stampa Pioli: le parole dell’allenatore nel post partita

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa al termine di Milan Bologna. Le parole dell’allenatore rossonero:

RIPARTENZE «Certe caratteristiche ce le abbiamo, possiamo migliorare, ma siamo maturi»

MIGLIORARE «Stiamo diventando più consapevoli, la cosa che mi piace che la squadra guarda sempre avanti. Dobbiamo capire quando è giusto verticalizzare e quando no. Io amo il calcio ho visto tante partite oggi tra cui Liverpool, Chelsea e Salisburgo, una volta a casa ne guarderò ancora»

IBRAHIMOVIC – «Resterà a Milanello a recuperare, ci vorrà tempo per vederlo correre ma sta recuperando. L’ho visto bene, anche i compagni sono felici di vederlo»

LEAO – «E’ normale che le aspettative su di lui siano aumentate, ma su di lui non ho avuto mai dubbi»

SASSUOLO – «Una partita difficile, ma mi sta piacendo l’atteggiamento della squadra abbiamo voglia di scrivere altre pagine importanti»

ORIGI – «Sta migliorando, ha inziato con noi la preparazione in ritardo, ma sta recuperando e avrà le sue occasioni»

DE KETELARE – «De Ketelaere ha dimostrato di avere talento e qualità, ha fatto delle giocate molto buone. Certo è che ci vuole tempo per conoscersi. Sono molto contento della sua prestazione; poteva muoversi un po’ più profondo, costringendo il mediano a fare il difensore, ma ha lavorato bene. Ha talento e grande potenziale. È molto intelligente, è curioso, è bello, volenteroso… Il gruppo lo ha accolto bene»

QUALCOSA DI NUOVO NEL MILAN – «Abbiamo attaccato con due attaccanti piuttosto che col trequarti, ma per noi sono cose normali: prepariamo le partite in base agli avversari. Sicuramente per martedì faremo altre scelte, soprattutto in base ai giocatori che schiererò martedì»