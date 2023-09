Jovic non sente la pressione al Milan: «Sono abituato, non ho mai avuto problemi»

In conferenza stampa, Luka Jovic, nuovo attaccante rossonero, ha parlato del proprio rapporto con la pressione di un grande club

Nella conferenza stampa odierna Luka Jovic ha precisato:

COMBATTERE LA PRESSIONE – «Assolutamente sì, il calcio è uno sport in cui bisogna abituarsi alla pressione. Le cose buone, ma anche quelle negative, cambiano molto presto. Quando si gioca in un grande club, come lo è il Milan, siamo abituati alla pressione. Dobbiamo lottare, qualcuno non ci riesce, ma non ho mai avuto problemi in questo senso».

LEGGI QUI LA CONFERENZA COMPLETA