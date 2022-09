Conferenza stampa Inzaghi: le parole dell’allenatore nel post match

Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Milan Inter. Le parole dell’allenatore

COSA MIGLIORARE «Dobbiamo gestire meglio i momenti della partita, dal momento in cui abbiamo subito l’1-1 abbiamo subito un black out che non è permesso a questi livelli. Dopo il 3-2 avremmo meritato il pari ma Maignan ha fatto grandi parate, ma questo non mi basta, serve di più»

COSA CAMBIARE «Dopo è sempre facile, io sono coerente con le mie scelte. Abbiamo concesso tre gol troppo facili, abbiamo fatto fatica a far gol. Abbiamo perso una partita che sappiamo che valore ha per i nostri tifosi, ora testa alla prossima»

CRESCITA «Dopo 5 partite di campionato e quasi 2 mesi mi aspetto di più, dobbiamo migliorare in questo»

TESTA ALLA PROSSIMA – «Tutti abbiamo preso una botta non solo i senatori, giocando tra tre giorni qualcosa farò, parlerò alla squadra, quei 25 minuti ci sono costati un derby»