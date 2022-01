Inzaghi: «Scudetto? I conti si fanno alla fine»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa da Appiano Gentile alla vigilia della sfida con il Bologna. Le sue parole:

«Ho visto in tutti questi anni che alleno che sicurezze ce ne sono poche. Io e i miei collaboratori siamo soddisfatti di quello che vediamo dalla squadra. Nei pronostici non sono mai stato bravo, sappiamo che un girone non conta. In questi ultimi due mesi la classifica è cambiata in fretta, dobbiamo sempre essere pronti ad affrontare qualsiasi avversario e già domani a Bologna sarà un bell’esame per noi»

