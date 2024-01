Conferenza stampa Gasperini: «Milan squadra di valore, puntiamo la Coppa Italia»

Giampiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan Atalanta di Coppa Italia. Cosa ha detto l’allenatore

COPPA ITALIA – «Il calcio è forse l’unico sport dove c’è anche il pareggio, ma domani qualcuno deve uscire vincitore, non ci sono chance. Dando per improbabile lo Scudetto e le coppe europee, la Coppa Italia è quella più arrivabile, domani andiamo per giocarci questa competizione»

AMBIZIONI – «Non potremmo vincere lo Scudetto, mi dispiace. Però non ci tiriamo indietro in niente, l’obiettivo è andare in Champions League, è l’unico obiettivo valido. Se mi chiedi se sono soddisfatto della partita di Roma sono molto soddisfatto, di dove arriviamo non lo so, ma la squadra si sta compattando. Esiste solo la Champions, il resto non esiste niente»

RIGORISTI – «Nel girone d’andata siamo stati l’unica squadra a non aver avuto un rigore a favore, ma anche nel girone di ritorno dello scorso anno. Non ci sono stati episodi clamorosi, non siamo molto abili a fare tuffi dentro l’area ed evidenziare certi episodi che stanno diventando rigori certi, c’è una ricerca spasmodica ad ingannare l’arbitro»

DE KETELAERE E KOLASINAC – «Meglio di quello che pensavamo, ma lo sapremo domattina. Se saranno convocati saranno a disposizione»

MOTIVAZIONI – «Il Milan in casa è una squadra forte, è una squadra di assoluto valore. Sembra aver superato anche il momento di difficoltà, l’attenzione va solo ed esclusivamente alla partita»

ATTACCANTI – «Sicuramente è il momento, la condizione, ma anche in base all’avversario. La partita può andare avanti anche nei supplementari, ma la partita in questo caso la pensi sui 90 minuti»