Conferenza stampa Fonseca: «KALULU alla Juventus? Non devo dimenticare QUESTA COSA!». Le sue dichiarazioni sull’ex Milan

Paulo Fonseca, nella conferenza stampa di viglia di Fiorentina-Milan, ha analizzato la questione legata a Pierre Kalulu, ceduto in estate alla diretta concorrente Juventus. Di seguito le sue parole.

KALULU – «Io non parlo di giocatori che non sono qui. Kalulu non è più qui. Non devo dimenticare che è stata anche una scelta del giocatore. Adesso non ha senso fare paragoni tra chi c’è qui e chi è in altre squadre. È importante chi sta qui»