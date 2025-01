MN24 – Conferenza stampa Conceicao: quando parla il tecnico alla vigilia di Juve Milan

Conferenza stampa Conceicao: l’allenatore rossonero parlerà alla vigilia di Juventus-Milan. Svelate data e orario

Sergio Conceicao, alla vigilia di Juventus–Milan, interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida in programma all’Allianz Stadium sabato 18 gennaio alle ore 18:00. L’appuntamento con i cronisti in sala stampa è per venerdì 17 gennaio alle ore 13:30.

Il tecnico portoghese si presenta alla sfida con qualche problema legato a squalifiche (Morata) ed infortuni (Thiaw, Loftus), da valutare le condizioni di Pulisic.