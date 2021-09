Conferenza stampa Chiellini: «Con la Svizzera non sarà decisiva»

Il difensore e capitano dell’Italia Giorgio Chiellini ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Svizzera

Giorgio Chiellini, capitano e difensore dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita in casa della Svizzera. Ecco le sue parole:

«Domani sarà una partita importante, ma lo sarebbe stata anche in caso di vittoria contro la Bulgaria. Non credo sarà decisiva, me lo auguro perché sarebbe decisiva solo in caso di sconfitta. È importante, molto importante, ma in caso di pareggio o vittoria non sarà determinante. Servirà lucidità, la prima gara di settembre è sempre la più ostica. Contro la Bulgaria abbiamo pagato dazio, accadde anche un anno fa (contro la Bosnia, ndr) e speriamo ora di fare lo stesso percorso».

