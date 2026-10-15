 Conferenza stampa Amorim post Salisburgo Milan: «Cisse non è una mia intuizione. Hutchinson può giocare anche come numero 10. Le critiche? Siamo all'inizio della stagione»
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Conferenza stampa Amorim post Salisburgo Milan: «Cisse non è una mia intuizione. Hutchinson può giocare anche come numero 10. Le critiche? Siamo all’inizio della stagione»

Francesco Aliperta
Published 24 minuti fa il 15 Ottobre 2026
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Ruben Amorim, tecnico del Milan

Dopo la vittoria per 4-0 contro il Salisburgo, il tecnico del Milan, Ruben Amorim, ha commentato in conferenza stampa il match. Le sue parole

Ruben Amorim, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Salisburgo-Milan, sfida valida per la seconda giornata della fase campionato dell’Europa League 26/27 e terminata 4-0 per i rossoneri. Ecco, di seguito, tutte le sue parole.

SU CISSE – «Non è la mia intuizione, perché il club ha comprato Cisse prima che io arrivassi. Il club ha visto la stessa cosa che ho visto io. Lui ha avuto partite migliori. È stato bravo nell’area di rigore, ma penso che abbia avuto partite migliore nel controllare la palla, negli uno contro uno. Sono contento per lui, ma da domani dobbiamo cominciare a preparare la partita contro l’Atalanta».

SUI TANTI CAMBI – «È un rischio. Ho visto durante gli allenamenti come si allenavano i ragazzi, ed avevamo bisogno di rotazioni. È stata una bella giornata ma adesso prepariamo la partita contro l’Atalanta».

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UNA VITTORIA CHE PUO’ AIUTARLA – «Non è per me. So che attorno al club è difficile. Ho scelto i due club più difficili che potessi scegliere nelle ultime due esperienze. Siamo all’inizio della stagione. Voglio continuare il mio lavoro per aiutare i miei giocatori e a vincere le partite».

SU HUTCHINSON COME ALA DESTRA – «Lui può giocare lì. Può giocare da numero 10. È importante avere più opzioni. È buono avere giocatori che possono ruotare in più ruoli».

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