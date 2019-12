Conferenza Pioli: «Tutti concentrati, altrimenti niente convocazione»

Mister Pioli si prepara a rispondere alle domande dei giornalisti presenti a Milanello per la conferenza pre Atalanta-Milan

Ecco le parole di Pioli in conferenza stampa prima del delicatissimo match di domani a mezzogiorno contro l’Atalanta di Gasperini. Il Milan affronterà la dea a Bergamo al Gewiss Stadium nell’anticipo domenicale.

Conferenza stampa di Pioli

Difficoltà delle partita – «La nostra idea di gioco è questa. Non può essere ancora quella migliore e definitiva. Gasperini e l’Atalanta stanno facendo un ottimo lavoro e l’hanno costruito in tante stagioni. Noi il potenziale ce l’abbiamo. Domani sarà difficile fare la partita ma dovremo avere l’intensità necessaria per reggere questo avversario».

Precedenti con Gasp – «Sono anni che ci incontriamo. Lui è un avversario ostico e difficile da superare. La sua fase difensiva è una delle migliori e innovative in italia e Europa. Abbiamo sempre giocato partite pallone su pallone e a viso aperto. Questo sarà il modo in cui giocheremo domani».

Classifica e quarto posto – «Adesso è vietato parlare di tutto tranne che di domani. La classifica si guarda il 20 maggio, ma sappiamo dove siamo e che non è dove il Milan merita di essere. Dobbiamo essere molto concentrati su quello che facciamo e interpretare la partita di domani come abbiamo fatto nelle ultime».

Leão – «Formazione di domani già decisa ma la comunicherò domani mattina ai giocatori. A inizio partita non cambierò certi equilibri ma in corsa d’opera tutto è possibile».

Piatek e aria di Bergamo – «Io mi preoccupo che il Milan faccia bene domani. Tutti i giocatori rossoneri devono pensare di essere decisivi. Piatek sta bene. Domani voglio vedere maggiore determinazione visto che abbiamo perso punti contro il Sassuolo».

Consapevolezza di domani come ultimo treno – «Mancano tantissime partite ma ogni singolo match ha tanto peso. Si parla di fiducia, morale e punti in classifica. Vorrei che giochino domani come se fosse l’ultima che puoi giocare dando tutto quello che si ha».

Punti persi contro alcune squadre in questi anni – «Fini ad oggi non sono mancate le prestazioni, ma non siamo riusciti ancora a battere una grande squadra. Il passato non riesco a giudicarlo. Per ottenere risultati diversi dobbiamo modificare qualcosa».

Suso – «Suso sta bene. Non fa piacere essere fischiato però da tutte le situazioni dobbiamo tirare fuori qualcosa di positivo. Dovrà dimostrare di avere carattere. In allenamento ha dato massima disponibilità».

Rodriguez – «Sta bene, si è sempre allenato bene ed è un grande protagonista».

Regalo di Natale – «Tre punti domani».

Sostituto di Theo – «Non c’è un terzino che ha le stesse caratteristiche quindi abbiamo dovuto trovare altro equilibrio».

Giocatori in uscita – «Mercato durerà troppo tempo e nessuno deve permettersi di pensare questo. Quando vedrò uno poco concentrato, attento non lo convocherò».

Bennacer mezzala – «No, in questo momento credo che stia facendo bene da vertice basso. Credo che possa crescere ancora tanto».

Kessie – «Ha caratteristiche che altri non hanno e domani servirà tantissimo. Frank non lavorerà dove si muoverà il Papu Gomez».

Giocatore Atalanta apprezzato – «Difficile perché Gasp sta esaltando il lavoro di tutti giocatori e stanno rendendo al massimo. L’anno scorso ho avuto Muriel e Ilicic al Palermo. Credo che tutti i giocatori dell’Atalanta stiano toccando l’apice delle loro performance».