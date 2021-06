Conferenza Acerbi: «Nell’Italia c’è una grande atmosfera. Abbiamo fiducia»

Francesco Acerbi ha presentato Italia-Svizzera, nella canonica conferenza stampa della vigilia: le sue parole

Alla vigilia della gara dell’Italia contro la Svizzera – in programma per domani alle ore 21 – Francesco Acerbi ha risposto così alle domande dei cronisti presenti in conferenza stampa:

CHIELLINI – «Sostituitlo contro la Svizzera? Grandissimo difensore e grandepersona, è forte. Normale che bisogna imparare da lui, si tiene bene nonostante gli anni. Ha fatto una grande partita, come chiunque abbia giocato. Io mi tengo pronto, tutti vogliono giocare e dare il contributo».

SARRI – «Siamo felici di averlo, è un grandissimo allenatore e sono molto entusiasta. Anche Ciro e gli altri lo sono. Ci saranno cambiamenti, ma non importa. Giocherò a 4, ma non mi cambia nulla. Sarà un bel banco di prova per noi giocatori. Sono stra convinto che faremo una grandissima stagione».

SPOGLIATOIO AZZURRO – «L’anno scorso, alla Lazio, eravamo lì lì per vincere lo Scudetto. Avevamo una spensieratezza mentale che entravamo e vincevamo già. Avevamo grande fiducia in noi stessi, c’era grande qualità, una partita a settimana. Qui è lo stesso, c’è qualcosa nell’aria con Mancini. Il gruppo è fantastico, perchè chi gioca fa sempre bene. Possiamo fare». L’INTERVISTA INTEGRALE SU LAZIONEWS24.