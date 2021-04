Condò: «Lazio Milan deciderà le ambizioni dei due club»

Paolo Condò ha parlato di Lazio Milan, sfida che si giocherà lunedì sera all’Olimpico. Le sue parole sul match

Negli studi di Sky Sport, Paolo Condò, ha parlato di Lazio Milan e della Lotta Champions.

«Lazio Milan deciderà in un senso o nell’altro le ambizioni della Lazio. Nel senso che se il Milan dovesse perdere resterebbe comunque in corsa, mentre se la Lazio, dopo il ko di Napoli, perdesse anche in casa contro il Milan a quel punto si dovrebbe rassegnare».