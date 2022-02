Condò: «Il primato del Milan figlio del colpaccio nel derby»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’analisi del giornalista Paolo Condò, su Repubblica, sulla situazione del campionato e il primato del Milan.

SCUDETTO – «Ragionando freddamente, all’Inter rimane una sola partita contro una delle prime sei — la trasferta a casa Juve — mentre con le altre rivali ha ottenuto fin qui 14 vittorie, un pari (Samp) e zero sconfitte. Naturalmente nulla garantisce che i risultati registrati finora si ripetano in futuro: ma sono numeri che spiegano la fiducia nel fatto che un punto a Napoli possa bastare. Detto che la prospettiva resta nerazzurra — anche per il recupero di Bologna da calendarizzare in fretta —, la fotografia della domenica è il ritorno del Milan in testa alla classifica, che è figlio del colpaccio nel derby ma anche della resilienza dimostrata nei periodi difficili».