Condò: «Il Milan dovrà sfruttare le tante assenze del Tottenham». Le parole del giornalista in vista del match di domani

Paolo Condò ha parlato sulle pagine di Repubblica del Milan in vista del match di domani contro il Tottenham. Ecco le parole del giornalista:

«Il Milan è la prima delle tre italiane di Champions a tornare nell’arena, e l’ossigeno guadagnato col Torino deve fare scopa con i problemi di centrocampo del Tottenham, che per un motivo o per l’altro non avrà Hojbjerg, Bentancur e Bissouma. Perso Lloris, il sostituto Forster ha iniziato malissimo a Leicester: chissà che il fattore portiere di riserva, che al Milan in campionato è costato, in Champions non si ribalti».