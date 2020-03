Paolo Condò pizzica Ivan Gazidis, sottolineando l’importanza di un club come il Milan, che non si accontenta

Paolo Condò, direttamente ai microfoni di Sky Sport, pizzica non poco l’ammistratore delegato rossonero Ivan Gazidis. Le sue parole.

«Gazidis è un dirigente che non ha il passato di Boban e Maldini e deve ancora dimostrare che è capace economicamente di risollevare un club che in forza delle vittorie guadagnate continua ad essere, e molti se lo dimenticano, il secondo club per Champions League vinte dopo il Real Madrid. In forza di questo il Milan non potrà mai accontentarsi e non so se Gazidis ha in testa il pensiero che, chi guida il Milan, non si può accontentare».